JEU DE PISTE : LÉON, LE FORGERON Musée des Métiers Mauges-sur-Loire, 25 août 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Un jeu de piste intriguant pour les enfants au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine en Maine et Loire..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 12:00:00. EUR.

Musée des Métiers Place de l’Eglise

Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



An intriguing treasure hunt for children at the Musée des Métiers in Saint-Laurent-de-la-Plaine, Maine et Loire.

Una intrigante búsqueda del tesoro para niños en el Museo de Oficios de Saint-Laurent-de-la-Plaine, en Maine et Loire.

Eine faszinierende Schnitzeljagd für Kinder im Musée des Métiers in Saint-Laurent-de-la-Plaine in Maine et Loire.

Mise à jour le 2023-06-21 par eSPRIT Pays de la Loire