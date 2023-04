ATELIER APPRENTI FERRONNIER AU MUSÉE DES MÉTIERS Musée des Métiers Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

ATELIER APPRENTI FERRONNIER AU MUSÉE DES MÉTIERS Musée des Métiers, 20 avril 2023, Mauges-sur-Loire. Découvrez le métier de ferronnier sous forme d’atelier ludique et interactif..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 17:00:00. EUR.

Musée des Métiers Place de l’Eglise

Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the craft of ironwork in a fun and interactive workshop. Descubra la artesanía del hierro en un taller divertido e interactivo. Entdecken Sie den Beruf des Schmieds in Form eines spielerischen und interaktiven Workshops. Mise à jour le 2023-03-09 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Musée des Métiers Adresse Musée des Métiers Place de l'Eglise Ville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Musée des Métiers Mauges-sur-Loire

Musée des Métiers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/

ATELIER APPRENTI FERRONNIER AU MUSÉE DES MÉTIERS Musée des Métiers 2023-04-20 was last modified: by ATELIER APPRENTI FERRONNIER AU MUSÉE DES MÉTIERS Musée des Métiers Musée des Métiers 20 avril 2023 Musée des métiers Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire