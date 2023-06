Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Sèvremoine Ateliers et démonstrations au musée des métiers de la chaussure Musée des Métiers de la Chaussure Sèvremoine, 17 septembre 2023, Sèvremoine. Ateliers et démonstrations au musée des métiers de la chaussure Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Musée des Métiers de la Chaussure La fabrication de la chaussure, un savoir faire emblématique des Mauges Dimanche 17 septembre uniquement Pour cette nouvelle édition des journées européennes du patrimoine, le patrimoine vivant est mis à l’honneur à travers les métiers de la chaussure. De l’artisanat à l’industriel, vous pourrez découvrir ce savoir faire emblématique des Mauges. Des intervenants proposeront des démonstrations de leur savoir faire en continu durant toute la journée Démonstration et rencontre avec Edgar Lucilla, formateur au compagnon du devoir et créateur de sneakers de luxe Démonstration du métier de formier avec Aimée Sanchez, dernier formier de France

Démonstration du métier de cordonnier avec Stéphane Renaudin Découverte de vidéos inédites réalisées dans le cadre de la collecte de mémoire des gestes : machine à piéter, machine à patronner, techniques de montage cousu, vulcanisation… Musée des Métiers de la Chaussure 6 rue Saint-Paul, Saint-André de la Marche, 49450 Sèvremoine Sèvremoine 49450 Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 46 35 65 http://www.museechaussure.fr Parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

