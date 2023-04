Naissance et renaissance créatives : découverte du métier de styliste et modéliste Musée des métiers de la chaussure Saint-André-de-la-Marche Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saint-André-de-la-Marche

Naissance et renaissance créatives : découverte du métier de styliste et modéliste Musée des métiers de la chaussure, 13 mai 2023, Saint-André-de-la-Marche. Naissance et renaissance créatives : découverte du métier de styliste et modéliste Samedi 13 mai, 18h00 Musée des métiers de la chaussure Comment les chaussures sont-elles créées ? D’anciens stylistes révéleront tous les secrets de leurs métiers et de ce savoir-faire. Musée des métiers de la chaussure 6 rue Saint-Paul, 49450 Saint-André-de-la-Marche, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Saint-André-de-la-Marche 49450 Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 46 35 65 http://www.museechaussure.fr http://www.facebook.com/museechaussure Dans cette ancienne usine, vous en apprendrez davantage sur la fabrication artisanale à travers les métiers de sabotier et de cordonnier mais aussi sur l’industrie grâce aux machines, parfois centenaires, qui fonctionnent toujours. © Musée des métiers de la chaussure Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Bernard Favraud

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saint-André-de-la-Marche Autres Lieu Musée des métiers de la chaussure Adresse 6 rue Saint-Paul, 49450 Saint-André-de-la-Marche, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Ville Saint-André-de-la-Marche Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Musée des métiers de la chaussure Saint-André-de-la-Marche

Musée des métiers de la chaussure Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-de-la-marche/

Naissance et renaissance créatives : découverte du métier de styliste et modéliste Musée des métiers de la chaussure 2023-05-13 was last modified: by Naissance et renaissance créatives : découverte du métier de styliste et modéliste Musée des métiers de la chaussure Musée des métiers de la chaussure 13 mai 2023 Musée des Métiers de la Chaussure Saint-André-de-la-Marche Saint-André-de-la-Marche

Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire