Naissance et renaissance créatives : démonstration artistique avec Louis Marie Chiron Musée des métiers de la chaussure Saint-André-de-la-Marche Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saint-André-de-la-Marche

Naissance et renaissance créatives : démonstration artistique avec Louis Marie Chiron Musée des métiers de la chaussure, 13 mai 2023, Saint-André-de-la-Marche. Naissance et renaissance créatives : démonstration artistique avec Louis Marie Chiron Samedi 13 mai, 18h00 Musée des métiers de la chaussure Exposition d’oeuvres et démonstration artistique Rencontre avec Louis Marie Chiron, artiste plasticien Détourner d’anciennes chaussures pour créer une œuvre d’art, c’est possible !

Louis Marie Chiron, un artiste de la région, invitera les visiteurs à se plonger dans son univers insolite autour de la chaussure. Ce plasticien détourne d’anciennes chaussures pour créer des oeuvres modernes et décalées. Un regard orginal entre artisanat et création artistique !

Les visiteurs pourront découvrir plusieurs oeuvres dans le parcours de visite et échanger le plasticien qui effectuera en direct une démonstration de son art. Musée des métiers de la chaussure 6 rue Saint-Paul, 49450 Saint-André-de-la-Marche, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Saint-André-de-la-Marche 49450 Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 46 35 65 http://www.museechaussure.fr http://www.facebook.com/museechaussure Dans cette ancienne usine, vous en apprendrez davantage sur la fabrication artisanale à travers les métiers de sabotier et de cordonnier mais aussi sur l’industrie grâce aux machines, parfois centenaires, qui fonctionnent toujours. © Musée des métiers de la chaussure Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Bernard Favraud

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saint-André-de-la-Marche Autres Lieu Musée des métiers de la chaussure Adresse 6 rue Saint-Paul, 49450 Saint-André-de-la-Marche, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Ville Saint-André-de-la-Marche Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Musée des métiers de la chaussure Saint-André-de-la-Marche

Musée des métiers de la chaussure Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-de-la-marche/

Naissance et renaissance créatives : démonstration artistique avec Louis Marie Chiron Musée des métiers de la chaussure 2023-05-13 was last modified: by Naissance et renaissance créatives : démonstration artistique avec Louis Marie Chiron Musée des métiers de la chaussure Musée des métiers de la chaussure 13 mai 2023 Musée des Métiers de la Chaussure Saint-André-de-la-Marche Saint-André-de-la-Marche

Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire