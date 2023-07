Crime au Musée des Métiers d’Antan Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre, 27 juillet 2023, Argent-sur-Sauldre.

Argent-sur-Sauldre,Cher

Devenez enquêteur le temps d’une soirée. Humour, suspense et comédie.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . 20 EUR.

Musée des Métiers d’Antan

Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire



Become an investigator for an evening. Humor, suspense and comedy

Conviértase en investigador por una noche. Humor, suspense y comedia

Werden Sie für einen Abend zum Ermittler. Humor, Spannung und Komik

