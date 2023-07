Visite libre Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre Catégories d’Évènement: Argent-sur-Sauldre

Cher Visite libre Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre, 16 septembre 2023, Argent-sur-Sauldre. Visite libre 16 et 17 septembre Musée des Métiers d’Antan Visite du Musée des Métiers d’Antan. Musée des Métiers d’Antan Le Château 18410 Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre 18410 Le Château de la Tuilerie Cher Centre-Val de Loire 02 48 73 33 10 http://www.argentsursauldre.com Situé dans un ancien château, ce n’est pas un musée comme les autres qui vous propose un voyage dans le temps pour découvrir ou redécouvrir les métiers d’autrefois. Sur trois niveaux, vous vous promènerez dans des espaces qui recréent les ateliers de ces artisans aujourd’hui disparus et qui mettaient tant de cœur à l’ouvrage. Charron, cordier, forgeron, dinandier, sabotier, bourrelier, menuisier, charpentier, briquetier, etc. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Catherine Bordier Détails Catégories d’Évènement: Argent-sur-Sauldre, Cher Autres Lieu Musée des Métiers d'Antan Adresse Le Château 18410 Argent-sur-Sauldre Ville Argent-sur-Sauldre Departement Cher Lieu Ville Musée des Métiers d'Antan Argent-sur-Sauldre

Musée des Métiers d'Antan Argent-sur-Sauldre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argent-sur-sauldre/