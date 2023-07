COROU DE BERRA SPECTACLE « 4 Plus 1 » Musée des Merveilles Tende Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Tende COROU DE BERRA SPECTACLE « 4 Plus 1 » Musée des Merveilles Tende, 17 septembre 2023, Tende. COROU DE BERRA SPECTACLE « 4 Plus 1 » Dimanche 17 septembre, 21h00 Musée des Merveilles Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Dans le spectacle « 4 Plus 1 » le Corou de Berra invite Benjamin Melia pour un travail d’écriture, d’arrangement et de création autour des musiques provençales et niçoises, passées, présentes et à venir, qui met en synergie la poly-vocalité du premier avec les instruments à vent du deuxième. Musée des Merveilles avenue du 16 septembre 1947, 06430 Tende Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 04 57 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

