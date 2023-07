ATELIER DE CHANT TRADITIONNEL « MONTAGNE DI VAL ROYA » Musée des Merveilles Tende Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Tende ATELIER DE CHANT TRADITIONNEL « MONTAGNE DI VAL ROYA » Musée des Merveilles Tende, 17 septembre 2023, Tende. ATELIER DE CHANT TRADITIONNEL « MONTAGNE DI VAL ROYA » Dimanche 17 septembre, 15h00 Musée des Merveilles Gratuit | Réservation conseillée au 04 89 04 57 00 Le Corou de Berra vous fera découvrir le chant polyphonique des Alpes du sud, à travers la chanson « Montagne di val Roya », tandis que Benjamin Melia vous amènera à la découverte d’instruments à vent traditionnels, aux timbres inimitables. Musée des Merveilles avenue du 16 septembre 1947, 06430 Tende Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 04 57 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

