SPECTACLE CONFÉRENCE « VOYAGE EN TARAN-TERRA » Musée des Merveilles Tende, 16 septembre 2023, Tende.

SPECTACLE CONFÉRENCE « VOYAGE EN TARAN-TERRA » Samedi 16 septembre, 21h00 Musée des Merveilles Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

L’univers spirituel et magique des traditions populaires de l’Italie du Sud raconté à travers les paroles, la musique et la danse : les artistes parleront, chanteront, joueront et danseront dans l’esprit de leur terre natale, en entremêlant passé et présent.

Musée des Merveilles avenue du 16 septembre 1947, 06430 Tende Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 04 57 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

©l’association Mystikanza