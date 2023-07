ATELIER DE DANSE TRADITIONNELLE « TARENTELLES » Musée des Merveilles Tende Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Tende ATELIER DE DANSE TRADITIONNELLE « TARENTELLES » Musée des Merveilles Tende, 16 septembre 2023, Tende. ATELIER DE DANSE TRADITIONNELLE « TARENTELLES » Samedi 16 septembre, 15h00 Musée des Merveilles Gratuit | Réservation conseillée au 04 89 04 57 00 Un voyage à travers le monde magique des Tarentelles, danses traditionnelles du Sud de l’Italie : en abordant leurs pas et leurs codes, mais surtout en réveillant le « feu » qui donne vie à ces danses, cet atelier vous introduira dans un espace de liberté où la contrainte d’exécution permet l’appui à une expression individuelle créative et jubilatoire. Musée des Merveilles avenue du 16 septembre 1947, 06430 Tende Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 04 57 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

