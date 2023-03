Visite insolite « Le musée des Merveilles la nuit ? Quelle drôle d’idée ! » Musée des merveilles Tende Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Tende

Visite insolite « Le musée des Merveilles la nuit ? Quelle drôle d’idée ! » Musée des merveilles, 13 mai 2023, Tende. Visite insolite « Le musée des Merveilles la nuit ? Quelle drôle d’idée ! » Samedi 13 mai, 18h00, 21h00 Musée des merveilles Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles | Réservation conseillée au 04 89 04 57 00 Le musée comme vous ne l’avez jamais vu ! Mazarine & Lou Caravagnio, un duo burlesque, vous présentera la visite des galeries permanentes du musée départemental des Merveilles d’une manière ludique, décalée et pleine d’humour. Musée des merveilles avenue du 16 septembre 1974, 06430, Tende, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 04 57 00 http://www.museedesmerveilles.com [{« type »: « phone », « value »: « 0489045700 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © Département 06 – Musée des Merveilles

