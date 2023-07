Visite commentée de l’exposition temporaire Musée des Mariniers Chouzé-sur-Loire Catégories d’Évènement: Chouzé-sur-Loire

Indre-et-Loire Visite commentée de l’exposition temporaire Musée des Mariniers Chouzé-sur-Loire, 16 septembre 2023, Chouzé-sur-Loire. Visite commentée de l’exposition temporaire 16 et 17 septembre Musée des Mariniers 2 € par personne, gratuit moins de 18 ans. Exposition : au temps des Mariniers, artisans et commerçants à Chouzé-sur-Loire. Musée des Mariniers 4 rue de la Pompe 37140 Chouzé-sur-Loire Chouzé-sur-Loire 37140 Paris 16e Arrondissement Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 95 18 47 Musée situé en bord de Loire qui relate la vie des mariniers de Chouzé-sur-Loire – port important et très actif au XIXe siècle (maquettes, gravures, objets ayant appartenu aux mariniers…). Nouvelle Muséographie. Balade en Toue traditionnelle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Chouzé-sur-Loire, Indre-et-Loire Autres Lieu Musée des Mariniers Adresse 4 rue de la Pompe 37140 Chouzé-sur-Loire Ville Chouzé-sur-Loire Departement Indre-et-Loire Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Musée des Mariniers Chouzé-sur-Loire

Musée des Mariniers Chouzé-sur-Loire Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chouze-sur-loire/