« EN UN TOUR DE MAIN » – Initiation au modelage

Animée par l’Atelier Terre des Marais

(durée 1h30)

Tarif: 12€ sur réservation

Activité enfant, à partir de 7 ans

Venez prendre plaisir à donner forme à la matière !

Musée des Marais Salants Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 82 79 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.musee@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museedesmaraissalants.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/initiation-au-modelage-initiationaumodelage.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T15:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:30:00+01:00

