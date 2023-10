Conférence – Le travail de la pierre Musée des Marais Salants Batz sur mer, 28 octobre 2023, Batz sur mer.

LE TRAVAIL DE LA PIERRE – Conférence

Animée par Gildas Buron, Responsable du Service musée et patrimoine

Samedi 28 octobre à 15h

(durée 1h30)

Gratuit, sur réservation au Musée des Marais Salants

Ressource, extraction, transformation…

Quand la côte rocheuse rime avec carrière de pierre !

Musée des Marais Salants Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer

2023-10-28T15:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

