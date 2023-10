Deux enquêtes à mener – Jeune Public Musée des Marais Salants Batz sur mer, 21 octobre 2023, Batz sur mer.

DEUX ENQUÊTES À MENER POUR S’AMUSER AU MUSÉE

Du 21 octobre au 5 novembre,

du mardi au dimanche, 10h-12h30/14h-18h

Gratuit jusqu’à 11 ans, en autonomie avec présence obligatoire d’un adulte

– Une statue en liberté…

Livret jeu pour les 7-11 ans

La statuette Galatée est arrivée il y a peu au musée.

Seulement voilà, elle aime flâner, se balader…

Viens donc l’aider à trouver une place dans le musée !

– Toc, toc… Entre si tu l’oses !

Jeu des différences sur le thème d’Halloween pour les 4-6 ans

Une vieille maison abandonnée… Depuis des années rien n’a bougé !

Est-elle vide ou habitée ? Pour vérifier il faut y aller.

Alors entre dans le jeu, et ouvre bien les yeux !

