Autour de l’exposition « Jean Fréour artiste-statuaire – De l’œuvre sculptée à l’expérimentation 3D » Musée des marais salants Batz-sur-Mer, 16 septembre 2023, Batz-sur-Mer.

Autour de l’exposition « Jean Fréour artiste-statuaire – De l’œuvre sculptée à l’expérimentation 3D » 16 et 17 septembre Musée des marais salants Visite sur réservation / Echanges-démonstrations, accès libre en continu (11h-12h30 / 14h30-17h30)

Animations JEP autour de l’exposition

« Sur les traces de Jean Fréour«

Visite extérieure, public adulte

Samedi et dimanche à 11h

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles

Rencontres-démonstrations

Samedi et dimanche, 11h-12h30 / 14h30-17h30

Tester, questionner, comprendre… venez échanger avec les prestataires ayant œuvré sur les modules numériques de l’exposition temporaire :

-Erwann LE CLERE et Yannick LECLAIR – Société LECLID (impression 3D)

-Alex LE BRAS et Arthur BRENA – Société FLAMI (numérisation 3D, réalité virtuelle)

Musée des marais salants Place Adèle Pichon, 44740 Batz-sur-Mer Un Musée à la saveur salée ! Heureux mélange d'antan et de modernité, le parcours permanent du musée vous accueille au cœur d'une salorge du XIXème siècle. Objets de collection, œuvres artistiques et nouvelles technologies dialoguent sur près de 850 m2. L'histoire du sel de Guérande vous y est contée, et pas à pas, les gens du marais vous découvrez ! Ce nouveau lieu d'exposition rime avec curiosité et émotion…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© R. Dominget – Coll. MMS