Exposition Jean FRÉOUR 1 juillet 2023 – 12 mai 2024 Musée des Marais Salants

Artiste-statuaire (1919-2010) « De l’œuvre sculptée à l’expérimentation 3D »

En 2023, le Musée des Marais Salants rend hommage au sculpteur Jean FRÉOUR. Le musée a pu acquérir des statuettes en plâtre, un bas-relief en bois, et Lilo, dernière pierre d’atelier inachevée. Une partie des outils de l’artiste, sa documentation, ses cahiers photographiques et près de 3 000 négatifs ont pu être également sauvegardés. Cet ensemble méconnu permet d’appréhender les savoir-faire de Jean FRÉOUR, artiste-statuaire et dernier membre du mouvement artistique breton ”Ar Seiz Breur” fondé en 1923. L’exposition prend place en deux espaces qui redonnent vie à son atelier. Le premier espace, ponctué d’œuvres originales, est consacré aux étapes du processus de création de la sculpture. Le second est dédié à des expérimentions virtuelles, mettant en scène des statues et moulages numérisées en 3D. Le projet a été retenu dans le Programme National de Numérisation et de la Valorisation des contenus culturels 2023 lancé par le ministère de la Culture. Il vise à favoriser le rapprochement des publics avec les œuvres et à créer des usages numériques innovants dans le domaine culturel et patrimonial.

