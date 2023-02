Jeu participatif en famille Retour vers… Musée des Marais salants Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Jeu participatif en famille Retour vers… Musée des Marais salants, 7 février 2023, Batz sur mer. Jeu participatif en famille Retour vers… 7 – 28 février Musée des Marais salants

Gratuit: 0

JEU PARTICIPATIF EN FAMILLE « RETOUR VERS… » À partir de 8 ans Inventions, sciences, explorations : saurez-vous les replacer sur la ligne du temps ? Prêts à se creuser les méninges en s’… Musée des Marais salants Place Adèle-Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire JEU PARTICIPATIF EN FAMILLE « RETOUR VERS… » À partir de 8 ans Inventions, sciences, explorations : saurez-vous les replacer sur la ligne du temps ? Prêts à se creuser les méninges en s’amusant… Alors venez partager un moment de complicité tout en prenant plaisir à jouer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T16:00:00+01:00

2023-02-28T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Musée des Marais salants Adresse Place Adèle-Pichon 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville Musée des Marais salants Batz sur mer Departement Loire-Atlantique

Musée des Marais salants Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz-sur-mer/

Jeu participatif en famille Retour vers… Musée des Marais salants 2023-02-07 was last modified: by Jeu participatif en famille Retour vers… Musée des Marais salants Musée des Marais salants 7 février 2023 Batz-sur-Mer Musée des marais salants Batz-sur-Mer

Batz sur mer Loire-Atlantique