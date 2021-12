Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Musée des marais salants animations Noël 2021 Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Du **11 au 31 décembre**, l’esprit de Noël s’invite au Musée des marais salants à travers deux animations : **LUTINS EN MISSION** _Kit créatif pour les 4-6 ans_ Trop occupé à préparer les cadeaux, le Père Noël n’a pas eu le temps de penser à sa déco. Étoiles, guirlandes, gâteaux… Aide les lutins à choisir ce qu’il y a de plus beau. **LA LÉGENDE D’HENRIK LE VIKING** _Livret-jeu pour les 7-12 ans_ Des mots à décoder, des indices à trouver et une légende à découvrir… Une enquête ludique pour partir sur les traces d’Henrik le Viking et refaire surgir son incroyable passé. _**Animations en autonomie avec présence obligatoire d’un adulte. **_ **_Passe sanitaire et port du masque obligatoires pour accéder au musée._**

