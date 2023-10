Enfants ambassadeurs : et si la dentelle du Puy sauvait la barrière de corail ? Musée des manufactures de dentelles Retournac, 13 mai 2023, Retournac.

Cette année, les élèves de CM1 et CM2 des écoles de Retournac ont travaillé sur le projet Corail Artefact. Créée par l’artiste plasticien Jeremy Gobé, cette initiative tend à sauver la barrière de corail grâce à la dentelle mécanique. Les élèves ont rencontré Jérémy Gobé et ont suivi plusieurs ateliers avec l’artiste Audrey Millieras. Les ateliers leur ont permis de créer une œuvre collective représentant une barrière de corail en textile, et qui sera exposée au musée à partir du 13 mai.

Lors de cet événement, les enfants expliqueront au public la démarche des deux artistes et la création de leur oeuvre. Ils deviendront ainsi les prochains enfants ambassadeurs, sensibilisant sur l’urgence climatique et le sauvetage des coraux.

Ce projet est initié et soutenu par le FITE (Festival International des Textiles Extraordinaires) et la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.

Musée des manufactures de dentelles 14 avenue de la gare, 43130 Retournac, Haute Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 59 41 63 http://www.ville-retournac.fr/vivre-2/les-activites/musee-des-manufactures-de-dentelles/le-musee/ Par sa muséographie contemporaine et interactive, le Musée des Manufactures de Dentelles surprend et ravit. Accueilli par une dentellière, le visiteur découvre un univers insoupçonné de beauté et de raffinement, d’histoire, de technicité. Les démonstrations de dentelle aux fuseaux à la main et la mise en fonctionnement régulière des métiers mécaniques contribuent à la sauvegarde de ce savoir-faire et enchantent petits et grands.

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

©Musée des Manufactures de Dentelles