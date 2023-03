« Sublimer le quotidien » Rassemblement d’artisans d’Art Musée des Manufactures de Dentelles, 31 mars 2023, Retournac.

A l’occasion des Journées Européennes des métiers d’art, le Musée des Manufactures de Dentelles de Retournac organise un regroupement d’artisans d’art.

Etant lui-même un lieu de sauvegarde d’un patrimoine et d’un savoir-faire local d’importance, la dentelle aux fuseaux, ce musée se révèle un bel écrin à la mise en avant des savoirs faire des artisans d’art.

La grande salle d’exposition temporaire sera mise à la disposition des 14 artisans venant de la Haute Loire, de la Loire et de l’Ardèche mettant ainsi en valeur la richesse et la qualité de l’artisanat d’art de notre territoire.

Cette année encore nous avons un large panel de métiers représentés, des photographes, aux métiers de la mode, en passant par les céramistes, les créateurs de bijoux, tourneurs sur bois, sculpteurs, tapissiers ou vitraillistes. Plus de la moitié des artisans n’ont encore jamais participé à la manifestation au sein du musée.

La manifestation se tiendra sur trois jours les vendredi 31 Mars, samedi 1er et dimanche 2 Avril 2023.

Elle se déroulera comme suit :

– Le vendredi sera dédié au public scolaire. Lors des précédentes éditions, les échanges avec ce jeune public se sont avérés très enrichissants tant pour les artisans qui ont pu partager leur passion que pour les enfants qui découvraient ainsi de nouveaux métiers.

– Les samedi et dimanche seront ouverts à tout public avec un temps important consacré aux démonstrations et la possibilité pour les artisans de vendre leurs pièces.Nul doute qu’ils auront à chœur de partager leurs savoir-faire permettant ainsi aux nombreux visiteurs de « sublimer le quotidien ».

Le musée sera bien sûr lui aussi en accès libre et gratuit pendant la manifestation, l’occasion pour les visiteurs d’assister à des démonstrations de dentelle main et mécanique.

