Initiation au stylo 3D Musée des manufactures de dentelle Retournac, 16 septembre 2023, Retournac.

Initiation au stylo 3D 16 et 17 septembre Musée des manufactures de dentelle Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition temporaire « L’encre rêveuse, quand la dentelle devient sculpture », le musée de Retournac accueille les œuvres de Violaine Sausset.

L’artiste réalise des sculptures à l’aide d’un stylo 3D. Cet accessoire de loisirs créatifs lui permet de façonner des pièces aériennes alliant dessin et volume, et dont l’aspect n’est pas sans rappeler celui de la dentelle.

Des ateliers d’initiation au stylo 3D seront animés par les agents du musée samedi et dimanche entre 14h et 18h. Venez découvrir cette technique et réaliser votre propre objet en 3 dimensions !

Musée des manufactures de dentelle 14, avenue de la gare, 43130 Retournac Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 59 41 63 http://www.ville-retournac.fr/musee.html Musée historique des techniques dentellières aménagé dans les locaux d’une ancienne manufacture de dentelle. liaisons routières : par la Nationale N.88. Liaisons SNCF : ST-ÉTIENNE Châteaucreux – RETOURNAC : 50 mn / Le PUY – RETOURNAC : 35 mn. Liaisons aériennes : Aéroport de ST-ÉTIENNE-BOUTHEON à 1h00 par la route. Aéroport de LYON ST-EXUPERY à 1h30 par la route. Aéroport du PUY-EN-VELAY / LOUDES à 45 mn par la route.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musée des Manufactures de Dentelles