Retournac Visite de la manufacture Auguste Experton Musée des manufactures de dentelle Retournac, 16 septembre 2023, Retournac. Visite de la manufacture Auguste Experton 16 et 17 septembre Musée des manufactures de dentelle Gratuit, Sur inscription Par petits groupes, vous aurez le privilège d’entrer dans l’atelier de la manufacture Auguste Experton. Figé dans le temps, son atmophère si particulière vous transportera au coeur des années 1960. Vous découvrirez grâce à nos guides le rôle et l’importance de cette manufacture dans l’histoire de Retournac. Vous terminerez votre visite par les réserves, lieu de travail et de stockage des pièces. Pour la première fois ouvertes au public, les réserves seront l’occasion de vous faire découvrir les coulisses du musée et de comprendre comment les objets sont conservés. Musée des manufactures de dentelle 14, avenue de la gare, 43130 Retournac Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 59 41 63 http://www.ville-retournac.fr/musee.html [{« type »: « phone », « value »: « 04.71.59.41.63 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-retournac.fr »}] Musée historique des techniques dentellières aménagé dans les locaux d’une ancienne manufacture de dentelle. liaisons routières : par la Nationale N.88. Liaisons SNCF : ST-ÉTIENNE Châteaucreux – RETOURNAC : 50 mn / Le PUY – RETOURNAC : 35 mn. Liaisons aériennes : Aéroport de ST-ÉTIENNE-BOUTHEON à 1h00 par la route. Aéroport de LYON ST-EXUPERY à 1h30 par la route. Aéroport du PUY-EN-VELAY / LOUDES à 45 mn par la route. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

