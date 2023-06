Spectacle « Soleà » au musée des Maisons comtoises Musée des Maisons Comtoises Nancray, 4 juin 2023, Nancray.

Spectacle « Soleà » au musée des Maisons comtoises Dimanche 4 juin, 15h00 Musée des Maisons Comtoises Adulte : 11,50 € | Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, handicapé, abonné ginko) : 8,00 € | Enfant de 6 à 16 ans : 8,00 € | Enfant de moins de 6 ans : gratuit | Famille : 35,00 €

Le dimanche 4 juin, la Compagnie Kinétochore interprétera à cette occasion son spectacle « Soleà », un duo intimiste mêlant danse et guitare flamenca.

Découvrir le teaser de « Soleà ».

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/747316634 »}] Sur 15 ha en pleine nature, le Musée des maisons comtoises invite à une immersion dans l’habitat régional traditionnel. Créé en 1984 à Nancray, il rassemble une trentaine d’édifices démontés de leur lieu d’origine et soigneusement reconstruits à l’identique témoignant ainsi de l’ingéniosité des bâtisseurs ruraux. Le musée des Maisons comtoises figure parmi les cinq musées de plein air de France. Ce bâti traditionnel comtois des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles est entouré de potagers, jardins thématiques, pâtures et animaux. Habiter, vivre, gérer les ressources, préserver son environnement sont observés à la lueur de l’histoire locale pour se projeter dans l’avenir. Le musée est ainsi un outil de sensibilisation au développement durable à travers l’adéquation de l’habitat avec son milieu, du XVIIème siècle à nos jours. À 15 km de Besançon par le D464. Accès en bus via le réseau GINKO : Ligne 81 Départ « Chamars »13h35 Départ « Musée » 17h10 Horaires sur réservation Du lundi au samedi Infos : 03 70 27 71 60 ( prix d’un appel local) www.ginko.voyage

