Visite des jardins du musée des maisons comtoises 3 et 4 juin Musée des Maisons Comtoises Adulte : 11,50 € | Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, handicapé, abonné ginko) : 8,00 € | Enfant de 6 à 16 ans : 8,00 € | Enfant de moins de 6 ans : gratuit | Famille : 35,00 €

Venez flâner au cœur des différents jardins et potagers du musée à l’occasion de la 20ème édition des Rendez-vous aux jardins.

Qu’il soit pédagogique, médicinal, tinctorial, céréalier ou pour la lactofermentation, c’est l’occasion de découvrir la grande diversité de plantes cultivées aux jardins du musée. Visites guidées et rencontres avec des intervenants autour des usages des plantes.

Musée des Maisons Comtoises Rue du musée, 25360 Nancray Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Sur 15 ha en pleine nature, le Musée des maisons comtoises invite à une immersion dans l’habitat régional traditionnel. Créé en 1984 à Nancray, il rassemble une trentaine d’édifices démontés de leur lieu d’origine et soigneusement reconstruits à l’identique témoignant ainsi de l’ingéniosité des bâtisseurs ruraux. Le musée des Maisons comtoises figure parmi les cinq musées de plein air de France. Ce bâti traditionnel comtois des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles est entouré de potagers, jardins thématiques, pâtures et animaux. Habiter, vivre, gérer les ressources, préserver son environnement sont observés à la lueur de l’histoire locale pour se projeter dans l’avenir. Le musée est ainsi un outil de sensibilisation au développement durable à travers l’adéquation de l’habitat avec son milieu, du XVIIème siècle à nos jours. À 15 km de Besançon par le D464. Accès en bus via le réseau GINKO : Ligne 81 Départ « Chamars »13h35 Départ « Musée » 17h10 Horaires sur réservation Du lundi au samedi Infos : 03 70 27 71 60 ( prix d’un appel local) www.ginko.voyage

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

© musée des maisons comtoises