A vous de jouer ! Musée des jeux traditionnels Loon-Plage, 16 septembre 2023, Loon-Plage.

A vous de jouer ! 16 et 17 septembre Musée des jeux traditionnels

Exposition – visite libre

Durée : 2 heures

Sur plus de 150 m2, la salle d’exposition invite à la découverte des jeux traditionnels de la région : jeux d’arrière-cour comme la bourle ou le billon, anciens jeux de cafés mais aussi de cour d’école, de fête foraine, et même certains jeux avec les animaux. Une succession de vitrines permet de remonter le fil du temps des loisirs liés à nos traditions ludiques et populaires.

Musée des jeux traditionnels Ferme Galamé, 645 rue Dereudre – 59279 Loon-Plage Loon-Plage 59279 Nord Hauts-de-France 03 28 61 52 45 http://www.ferme-galame.org Typiquement flamande, la Ferme Galamé implantée à Loon-Plage reste le dernier témoin de la vie rurale de la ville. Construite en 1769, elle porte le nom de ses derniers propriétaires qui y pratiquaient la culture de la betterave, de céréales et de produits maraîchers. C’est dans cet ancien corps de ferme que s’est installé le Musée des Jeux Traditionnels pour permettre de découvrir ou de redécouvrir les jeux d’hier et d’aujourd’hui. Autoroute A16 direction Calais, sortie n° 53. Autoroute A16 direction Dunkerque, sortie n° 24.

