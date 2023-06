Visite libre du musée des ivoires Musée des Ivoires Yvetot, 16 septembre 2023, Yvetot.

Plus de 200 sculptures en ivoire finement travaillées ornent les vitrines de la salle principale. Les visiteurs y trouveront des représentations de personnages historiques (Henri II, Marie de Médicis, Napoléon 1er…), mais aussi des statuettes reliquaires, des objets d’art populaire (mendiants) et de la vie quotidienne (bijoux, râpe à tabac). Ils pourront admirer une série de personnages chinois et japonais et, plus proche de nous, une collection de pêcheurs polletais (du quartier du Pollet à Dieppe). Le travail de l’ivoire est l’objet d’un savoir-faire unique, qui fait de ce musée la deuxième collection d’ivoires de Seine-Maritime.

Outre ces pièces exceptionnelles, le musée présente également une remarquable collection de terres cuites et de faïences provenant de Rouen, Lille ou encore Nevers. A noter que certaines pièces de terre cuite sont signées de Graillon. Le musée a obtenu le label « Normandie Qualité Tourisme ».

Musée des Ivoires 8 place Maréchal Joffre, 76190 Yvetot Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie 02 35 95 08 36 http://www.mairie-yvetot.fr Musée inscrit sur la Route de l'ivoire et des épices. RN15 Le Havre-Rouen A29 sortie n°8 et 9

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

yvetot