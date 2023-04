Visite libre du musée des Ivoires Musée des Ivoires Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Visite libre du musée des Ivoires Musée des Ivoires, 16 septembre 2023, Yvetot. Visite libre du musée des Ivoires 16 et 17 septembre Musée des Ivoires Audioguides à disposition. Découverte du musée. Musée des Ivoires 8 place Maréchal Joffre, 76190 Yvetot Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie 02 35 95 08 40 http://www.mairie-yvetot.fr Musée inscrit sur la Route de l’ivoire et des épices. Il abrite une collection de plus de 200 ivoires provenant d’époques et d’origines variées (triptyques, boules de billard, personnages), de terres cuites et de céramiques. RN15 Le Havre-Rouen A29 sortie n°8 et 9 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville d’YVETOT

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Musée des Ivoires Adresse 8 place Maréchal Joffre, 76190 Yvetot Ville Yvetot Departement Seine-Maritime Lieu Ville Musée des Ivoires Yvetot

Musée des Ivoires Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Visite libre du musée des Ivoires Musée des Ivoires 2023-09-16 was last modified: by Visite libre du musée des Ivoires Musée des Ivoires Musée des Ivoires 16 septembre 2023 Musée des Ivoires Yvetot Yvetot

Yvetot Seine-Maritime