Spectacle : Les Hotteterre et les Chédevilles (concert) Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey Catégories d’Évènement: Eure

La Couture-Boussey

Spectacle : Les Hotteterre et les Chédevilles (concert) Musée des Instruments à vent, 13 mai 2023, La Couture-Boussey. Spectacle : Les Hotteterre et les Chédevilles (concert) Samedi 13 mai, 18h30 Musée des Instruments à vent

Sur inscription

Nuit européenne des musées 2023 Musée des Instruments à vent 2 rue d’Ivry, 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie Parking, accessible pour les fautuils roulants [{“link”: “mailto:miv@epn-agglo.fr”}]

02 32 36 28 80 http://www.lacoutureboussey.fr/lcb-mairie/index.php/fr/musee https://twitter.com/MuseeMiv;https://www.facebook.com/MuseeMiv/ Flûtes, hautbois et clarinettes du XVIIIe siècle à nos jours mais aussi ateliers anciens, outils et machines racontent l’histoire exceptionnelle des fabricants d’instruments de musique de la région. Les Hotteterre et les Chédeville

Maîtres facteurs – compositeurs – virtuoses de la musette Concert

18h30

Gratuit À l’occasion de la Nuit européenne des musées, Le MIV vous propose un concert baroque dédié à un instrument : la musette de cour. Ce concert sera assuré par le joueur de musette de cour, Jean-Pierre Van Hees, accompagné au clavecin par Guy Van Waas.

Ce concert rend hommage aux deux familles couturiotes qui ont contribué au développement de cet instrument : les Hotteterre et les Chédeville. Le programme joué sera presque intégralement composé de morceaux écrits par eux. Réservation au 02 32 36 28 80 ou miv@epn-agglo.fr. Le lieu du concert est accessible aux personnes à mobilité réduite. En parallèle, le Dianetum organise le même jour sa 2e Journée de la Clarinette dont Le MIV est partenaire et participant. Cette journée dédiée à la clarinette se composera de rencontres, d’atelier découverte, d’exposition de professionnels et d’un concert à 20h30. Retrouvez tout le programme sur le site du Dianetum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 ©Emanuele Marconi / MIV

Détails Catégories d’Évènement: Eure, La Couture-Boussey Autres Lieu Musée des Instruments à vent Adresse 2 rue d'Ivry, 27750 La Couture-Boussey Ville La Couture-Boussey lieuville Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey Departement Eure

Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la couture-boussey/

Spectacle : Les Hotteterre et les Chédevilles (concert) Musée des Instruments à vent 2023-05-13 was last modified: by Spectacle : Les Hotteterre et les Chédevilles (concert) Musée des Instruments à vent Musée des Instruments à vent 13 mai 2023 La Couture-Boussey Musée des instruments à vent La Couture-Boussey

La Couture-Boussey Eure