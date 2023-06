Atelier cyanotype en famille Musée des Impressionnismes Giverny Giverny Catégories d’Évènement: Eure

Atelier cyanotype en famille

Dimanche 17 septembre, 14h30
Musée des Impressionnismes Giverny

Durée 2h. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d'un moment en famille autour d'un atelier cyanotype ! Venez découvrir un procédé photographique ancien : composez un motif avec des végétaux sur une feuille de papier sensibilisé, exposez au soleil de Normandie, rincez. Vous obtiendrez une empreinte en bleu et blanc, délicate et poétique.

Musée des Impressionnismes
99 rue Claude Monet, 27620 Giverny

À 1 heure entre Paris et Rouen, découvrez les chefs-d'œuvres des maîtres de l'Impressionnisme dans le village historique de Giverny.

Train : SNCF Ligne Paris St-Lazare – Rouen : arrêt Vernon/Giverny puis navettes, taxis ou vélos à la gare.
Voiture : A13 – sortie n° 16, direction Vernon puis Giverny. Parking gratuit, accès par Chemin du Roy, D5.
Vélo : depuis Vernon (5km) sur le parcours de La Seine à Vélo.

