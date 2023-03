Visite guidée et lectures : dans l’intimité des peintres Musée des impressionnismes Giverny Catégories d’Évènement: Eure

Giverny

Visite guidée et lectures : dans l’intimité des peintres Musée des impressionnismes, 13 mai 2023, Giverny. Visite guidée et lectures : dans l’intimité des peintres Samedi 13 mai, 19h15 Musée des impressionnismes 25 pers. max. « Dans l’intimité des peintres »

À travers différents écrits de première main, plongez dans la vie intime des artistes. Pour ce voyage en immersion à l’époque des impressionnistes, nous ponctuerons la visite par des lectures de lettres et de journaux intimes des personnages phares de l’exposition. Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny Giverny 27620 Eure Normandie 02 32 51 94 65 http://www.mdig.fr https://twitter.com/mdig27620;https://fr-fr.facebook.com/mdig.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/nuit-des-musees-2023-visite-lecture/ »}] À 1 heure entre Paris et Rouen, découvrez les chefs-d’œuvres des maîtres de l’impressionnisme dans le village historique de Giverny. © Musée des impressionnismes Giverny Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:15:00+02:00 – 2023-05-13T20:15:00+02:00

2023-05-13T19:15:00+02:00 – 2023-05-13T20:15:00+02:00 © Aurélien Papa

Détails Catégories d’Évènement: Eure, Giverny Autres Lieu Musée des impressionnismes Adresse 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny Ville Giverny Departement Eure Lieu Ville Musée des impressionnismes Giverny

Musée des impressionnismes Giverny Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/giverny/

Visite guidée et lectures : dans l’intimité des peintres Musée des impressionnismes 2023-05-13 was last modified: by Visite guidée et lectures : dans l’intimité des peintres Musée des impressionnismes Musée des impressionnismes 13 mai 2023 Giverny Musée des impressionnismes Giverny

Giverny Eure