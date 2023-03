Visite libre du musée des impressionnismes Musée des impressionnismes Giverny Catégories d’Évènement: Eure

Visite libre du musée des impressionnismes Samedi 13 mai, 17h30 Musée des impressionnismes Dernière admission à 21h30. Une soirée dans les couleurs impressionnistes

Dès 17h30, l’entrée au musée des impressionnismes Giverny sera gratuite et vous pourrez visiter l’exposition « Les Enfants de l’impressionnisme » jusqu’à 22h : l’occasion d’admirer une centaine d’œuvres dont Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Camille Pissarro, Mary Cassatt et Berthe Morisot, ainsi que des œuvres plus contemporaines. Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny Giverny 27620 Eure Normandie 02 32 51 94 65 http://www.mdig.fr https://twitter.com/mdig27620;https://fr-fr.facebook.com/mdig.fr À 1 heure entre Paris et Rouen, découvrez les chefs-d’œuvres des maîtres de l’impressionnisme dans le village historique de Giverny. © Musée des impressionnismes Giverny Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

