Somme Visite du Musée des Hortillonnages d’Amiens Musée des Hortillonnages Rivery, 15 septembre 2023, Rivery. Visite du Musée des Hortillonnages d’Amiens 15 – 17 septembre Musée des Hortillonnages Visite musée ou barque adulte : 9€ / Entrée musée ou barque groupe adulte : 8€ / Visite musée ou barque enfant : 6€ / Entrée musée ou barque groupe enfant : 5€ / Gratuit pour les enfants de -5 ans Visite du Musée des Hortillonnages Les bénévoles du Musée des hortillonnages vous propose une visite guidée du lieu mythique d’Amiens, d’une balade en barque d’une durée de 45min ainsi que de son magnifique jardin arboré de toutes ses couleurs. Le tour en barque est disponible sans accompagnateur ou avec accompagnateur, à moteur éléctrique et à rames. Les gilets de sauvetages sont obligatoires pour les enfants ainsi que pour les adultes. Les photos ne sont pas autorisées dans le musée. Ouverture tous les après-midi de 14h à 18h, fin de la billeterie à 17h30. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter l’association, nous serons ravis de répondre à vos questions. Musée des Hortillonnages 21 Impasse Marcel – 80136 Rivery Rivery 80136 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

