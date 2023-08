Visite libre du Musée des Gueules Rouges Musée des Gueules Rouges Tourves, 16 septembre 2023, Tourves.

Découvrez l’histoire des célèbres Gueules rouges. De la création de la bauxite à sa transformation en aluminium, en passant par les conditions de travail des mineurs, retracez plus d’un siècle d’exploitation varoise.

Des médiateurs seront présents tout au long de votre visite pour répondre à vos questions.

Musée des Gueules Rouges Avenue de la Libération, 83170 TOURVES Tourves 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494861963 http://museedesgueulesrouges.fr http://facebook.com/museedesgueulesrouges;http://twitter.com/museeGR Le Musée des Gueules Rouges retrace, le long d’un parcours de visite ludique, l’histoire de l’exploitation minière de la bauxite dans le Var. En visite libre, découvrez l’origine de la bauxite, et les techniques de transformation de ce minerai en aluminium, et les utilisations contemporaines de ce métal. Accompagnés d’un guide, plongez au coeur de la vie des mineurs et parcourez la mine reconstituée

