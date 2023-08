Visites flash de l’exposition « Mine et une briques Lego © » Musée des Gueules Rouges Tourves Catégories d’Évènement: Tourves

Var Visites flash de l’exposition « Mine et une briques Lego © » Musée des Gueules Rouges Tourves, 16 septembre 2023, Tourves. Visites flash de l’exposition « Mine et une briques Lego © » 16 et 17 septembre Musée des Gueules Rouges Entrée libre Le monde minier, tout comme celui de la célèbre brique, n’auront plus de secrets pour vous. Partez dans cette formidable aventure haute en couleurs.

Toutes les 30 minutes, une visite flash vous est proposée au coeur de notre exposition « Mine et une birques Lego © ». Musée des Gueules Rouges Avenue de la Libération, 83170 TOURVES Tourves 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494861963 http://museedesgueulesrouges.fr http://facebook.com/museedesgueulesrouges;http://twitter.com/museeGR Le Musée des Gueules Rouges retrace, le long d’un parcours de visite ludique, l’histoire de l’exploitation minière de la bauxite dans le Var. En visite libre, découvrez l’origine de la bauxite, et les techniques de transformation de ce minerai en aluminium, et les utilisations contemporaines de ce métal. Accompagnés d’un guide, plongez au coeur de la vie des mineurs et parcourez la mine reconstituée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Musée des Gueules Rouges Détails Catégories d’Évènement: Tourves, Var Autres Lieu Musée des Gueules Rouges Adresse Avenue de la Libération, 83170 TOURVES Ville Tourves Departement Var Lieu Ville Musée des Gueules Rouges Tourves latitude longitude 43.411361;5.920043

Musée des Gueules Rouges Tourves Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourves/