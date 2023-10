Restitution du projet « La classe, l’œuvre » Musée des gueules rouges Tourves, 13 mai 2023, Tourves.

Restitution du projet « La classe, l’œuvre » Samedi 13 mai, 18h00 Musée des gueules rouges

A l’occasion du projet « La classe, l’oeuvre », le Musée des Gueules Rouges propose la restitution des oeuvres réalisées par les élèves de l’école élémentaire de Tourves, en présence de l’artiste Sufyr.

Musée des gueules rouges Avenue de la Libération, 83170 Tourves Tourves 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.museedesgueulesrouges.fr http://facebook.com/museedesgueulesrouges;http://twitter.com/museeGR Le Musée des Gueules Rouges, musée scientifique et technique, retrace le long d’un parcours de visite ludique, l’histoire de l’exploitation minière de la bauxite dans le Var. En visite libre et grâce aux bornes interactives, découvrez l’origine de la bauxite, les techniques de transformation de ce minerai en aluminium ainsi que les utilisations contemporaines de ce métal. Enfin, accompagnés d’un guide, plongez au cœur de la vie quotidienne des mineurs et parcourez la galerie d’extraction reconstituée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

©Ministère de la culture