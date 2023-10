Panique à la mine ! Musée des gueules rouges Tourves, 13 mai 2023, Tourves.

Panique à la mine ! Samedi 13 mai, 14h00 Musée des gueules rouges Entrée libre

Des mineurs font courir la rumeur selon laquelle un trésor se trouverait dans la mine de Tourves. Suis Nine et Jules dans leur aventure et tente de retrouver ce fameux trésor en suivant les indices.

Le Musée des Gueules Rouges, musée scientifique et technique, retrace le long d'un parcours de visite ludique, l'histoire de l'exploitation minière de la bauxite dans le Var. En visite libre et grâce aux bornes interactives, découvrez l'origine de la bauxite, les techniques de transformation de ce minerai en aluminium ainsi que les utilisations contemporaines de ce métal. Enfin, accompagnés d'un guide, plongez au cœur de la vie quotidienne des mineurs et parcourez la galerie d'extraction reconstituée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©Musée des Gueules Rouges