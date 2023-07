Visites commentées du musée des Forges Musée des forges Pesmes Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Pesmes Visites commentées du musée des Forges Musée des forges Pesmes, 16 septembre 2023, Pesmes. Visites commentées du musée des Forges 16 et 17 septembre Musée des forges Visite 2 €, gratuite pour les – de 13 ans. La découverte du musée des Forges de Pesmes n’est pas une simple visite, c’est l’histoire de trois siècles d’activité et du quotidien des maîtres des forges et des ouvriers, contée par des bénévoles passionnants. Musée des forges Forges de Pesmes, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06 79 85 59 87 https://www.facebook.com/CultureEtAnimationsPesmoises/ Le site des forges fait partie du patrimoine industriel de Franche-Comté. Les forges ont fonctionné de 1660 à 1993. Un des bâtiment a été transformé en théâtre municipal, un autre est devenu un musée dont les ateliers sont restés tels que les derniers ouvriers les ont laissés à leur départ définitif. Découvrez les machines, outils, postes de travail, matériaux, etc. D’autres bâtiments sont occupés par des ferronniers d’art. parking. Site accessible aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 © Ministère de la Culture Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Pesmes Autres Lieu Musée des forges Adresse Forges de Pesmes, 70140 Pesmes Ville Pesmes Departement Haute-Saône Lieu Ville Musée des forges Pesmes

Musée des forges Pesmes Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pesmes/