Musée des forges, le samedi 14 mai à 18:00

Le musée de la Forge Neuve explique de manière claire et ludique le passé minier et le travail dans les forges du XVIIè au XIXè.

Musée des forges
La Forge Neuve, 44520 Moisdon la Rivière, Pays de la Loire, France

