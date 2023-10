Voyage à travers la matière Musée des explorations du monde (ex- castre) Cannes, 13 mai 2023, Cannes.

Voyage à travers la matière Samedi 13 mai, 19h30, 20h30 Musée des explorations du monde (ex- castre) entrée libre, dans la limite des places disponibles

À 19h30 et 20h30 le public pourra explorer les collections du musée à travers les sens de l’ouïe, du toucher et de l’odorat. Une visite ludique pour tous publics à partir de 6 ans permettra de découvrir les collections en s’intéressant au contexte culturel des objets et à la symbolique des matériaux dont ils sont fabriqués.

Pendant la soirée, le personnel d’accueil et de surveillance du musée dispensera des médiations « spontanées » aux visiteurs autour d’une sélection d’objets et d’œuvres d’art provenant du monde entier.

Musée des explorations du monde (ex- castre) Le Suquet, 06400 Cannes Cannes Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 (0) 4 89 82 26 26 http://www.cannes.com mediationmusees@ville-cannes.fr 04 89 82 26 26 quartier pietonnisé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

© Cannes, Musée des explorations du monde / C. Gemain