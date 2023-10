Cet évènement est passé Merveilles du Toit du monde : chasse aux trésors Musée des explorations du monde (ex- castre) Cannes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Cannes Merveilles du Toit du monde : chasse aux trésors Musée des explorations du monde (ex- castre) Cannes, 13 mai 2023, Cannes. Merveilles du Toit du monde : chasse aux trésors Samedi 13 mai, 18h30 Musée des explorations du monde (ex- castre) entrée libre À 18h30, le musée proposera une découverte ludique des arts et traditions de l’Himalaya, sous la forme d’une chasse aux trésors destinée à tous à partir de 6 ans. En s’inspirant de la tradition tibétaine des tertöns, maîtres religieux spécialisés dans la découverte de trésors cachés, les visiteurs observeront les objets de près, à la recherche d’indices permettant de gagner un ou plusieurs des « 8 signes auspicieux »… Musée des explorations du monde (ex- castre) Le Suquet, 06400 Cannes Cannes Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 89 82 26 26 http://www.cannes.com [{« type »: « email », « value »: « mediationmusees@ville-cannes.fr »}] quartier pietonnisé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Alpes-Maritimes, Cannes Lieu Musée des explorations du monde (ex- castre) Adresse Le Suquet, 06400 Cannes Ville Cannes Age min 6 Age max 99

