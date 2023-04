Visite du musée des égouts de Paris Musée des Égouts de Paris, 13 mai 2023, .

Musée des Égouts de Paris Face 93 Quai d’Orsay 75007 Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Paris Île-de-France 01 53 68 27 84 https://musee-egouts.paris.fr/ https://www.facebook.com/museedesegoutsparis/ Ce musée incite à la découverte de l’étroite relation entre le dessus et le dessous de la ville. Le visiteur met ses pas dans ceux de l’égoutier et découvre l’histoire, le travail de curage et d’entretien primordiaux dans les égouts ; il prend connaissance des enjeux de la régulation des eaux et de leur traitement au service de la protection de l’environnement et du fleuve, tout en cheminant au-dessus d’égouts en fonctionnement. L’immersion est totale et authentique. Des visites guidées sont proposées pour plonger les visiteurs au cœur du réseau d’assainissement parisien. Alma-Marceau, L9 ; La Tour-Maubourg, L8/Pont de l’Alma, RER C /Bus n°92, 42, 63, 80, station Bosquet-Rapp

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

