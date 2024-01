Nouvel an au Musée des écoles MUSEE DES ECOLES Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Nouvel an au Musée des écoles MUSEE DES ECOLES Lille, 6 janvier 2024, Lille. Nouvel an au Musée des écoles Samedi 6 janvier, 14h00 MUSEE DES ECOLES 4,00 €/personne – 2,00 €/enfant – Challenge : Entrée remboursée si 0f à la dictée – PAS DE LECTEUR DE CARTE BLEUE. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T14:00:00+01:00 – 2024-01-06T16:15:00+01:00

Fin : 2024-01-06T14:00:00+01:00 – 2024-01-06T16:15:00+01:00 Venez vous réchauffer près du poêle. Venez vous asseoir sur des bancs d’école, retrouvez cette atmosphère de cire et d’encre.

* Le Maître d’école vous guidera et vous expliquera tout.

* N’hésitez pas, vous ferez une dictée à la plume et à l’encre violette, pour le fun. (sur le thème de Noël – vous pouvez réviser vos accords sur les participes passés et les adjectifs de couleur).

* En prime, vous verrez une expo : »Les enfants » vus par ces 2 illustrateurs célèbres : Benjamin RABIER Francisque POULBOT.

