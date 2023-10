Visite et Dictée du Certif au Musée des écoles MUSEE DES ECOLES Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Visite et Dictée du Certif au Musée des écoles MUSEE DES ECOLES Lille, 7 octobre 2023, Lille. Visite et Dictée du Certif au Musée des écoles Samedi 7 octobre, 14h00 MUSEE DES ECOLES Sur réservation au 06 64 44 53 02 Venez vous réchauffer près du poêle. Venez vous asseoir sur des bancs d’école, retrouvez cette atmosphère de cire et d’encre.

* Le Maître d’école vous guidera et vous expliquera tout. * N’hésitez pas, vous ferez une dictée à la plume et à l’encre violette, pour le fun.

* En prime, vous verrez des expos sur le Sport à l’école, les leçons de choses, les récompenses et les punitions.

* Une autre surprise vous attend : un goûter à l'ancienne.

MUSEE DES ECOLES
2, rue Frédéric Mottez – LILLE
Lille 59000 Lille-Centre
Nord Hauts-de-France
06 64 44 53 02

Gratuit sous réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:30:00+02:00

