Semaine bleue au Musée des écoles MUSEE DES ECOLES Lille, 4 octobre 2023, Lille.

Semaine bleue au Musée des écoles Mercredi 4 octobre, 14h00 MUSEE DES ECOLES Sur réservation au 06 64 44 53 02

Nostalgie, quand tu nous tiens … Ce musée est une vraie machine à remonter le temps !

Venez vous asseoir sur des bancs d’école, retrouvez cette atmosphère de cire et d’encre.

* Le Maître d’école vous guidera et vous expliquera tout. * N’hésitez pas, vous ferez une dictée à la plume et à l’encre violette, pour le fun.

* En prime, vous verrez des expos sur le Sport à l’école, les leçons de choses, les récompenses et les punitions.

* Une autre surprise vous attend : un goûter à l’ancienne.

MUSEE DES ECOLES 2, rue Frédéric Mottez – LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 06 64 44 53 02 [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 44 53 02 »}] 2, rue Frédéric Mottez Gratuit sous réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T16:15:00+02:00

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T16:15:00+02:00

Guy Pioda