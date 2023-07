Animation inter-générations Musée des écoles Lille, 11 juillet 2023, Lille.

Animation inter-générations Mardi 11 juillet, 14h00 Musée des écoles 4,00 € par personne – (remboursés si 0 faute à la dictée )

C’est quoi ? => Animation inter-générations au Musée des écoles.

* Que ferez-vous avec les enfants ou petits-enfants au début des vacances d’été ? Emmenez-les à l’école ! Si, si, ce n’est pas n’importe quelle école, c’est celle de votre enfance, dans un formidable musée. Le Maître d’école vous expliquera tout. * N’hésitez pas, au Musée des écoles, vous ferez une dictée à la plume et à l’encre violette, pour le fun. En prime, vous verrez une expo consacrée à Francisque Poulbot (1879-1946) dessinateur des enfants de la Butte Montmartre.

* Une autre surprise vous attend : un goûter à l’ancienne.

C’est quand ? => le mardi 11/07, de 14H à 16H00.

C’est où ? => 2, rue Frédéric Mottez, à Lille. (M° Mairie de Lille ou Gd Palais)

C’est pour qui ? => Les GRANDS-PARENTS et leurs PETITS-ENFANTS (6 ans et plus, les parents aussi)

A bientôt, si vous le voulez bien …

Musée des écoles 2, rue Frédéric Mottez – Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 52 33 15 https://www.facebook.com/Musée-des-Écoles-de-Lille-1725603311036664 [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 44 53 02 »}] Ancienne école Ruault/Récamier Métro Mairie de Lille ou Grand Palais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

