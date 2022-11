Animation dans une classe d’antan MUSEE DES ECOLES Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Animation dans une classe d’antan MUSEE DES ECOLES, 3 décembre 2022, Lille. Animation dans une classe d’antan Samedi 3 décembre, 14h00 MUSEE DES ECOLES

Réservation indispensable

Dictée du Certif à la plume et à l’encre violette handicap moteur mi MUSEE DES ECOLES 2, rue Frédéric Mottez – LILLE Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Gratuit sous réservation

06 64 44 53 02 2, rue Frédéric Mottez Venez vous asseoir sur les bancs usés des pupitres inclinés

et découvrir l’école d’autrefois. Vous saurez tout, tout, tout sur son fonctionnement. Cire et porte-plumes sont de rigueur. Le poêle ronronne au milieu de la classe. Venez déjouer les pièges de l’accord de participe passé : Dictée à la plume en s’amusant et quelques surprises ! (Gare au bonnet d’âne !) • Mini-exposition • Goûter à l’ancienne.

2022-12-03T14:00:00+01:00

2022-12-03T16:15:00+01:00 Guy Pioda

