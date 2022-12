Animation dans une classe d’antan Musée des écoles Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Animation dans une classe d’antan Musée des écoles, 3 décembre 2022, Lille. Animation dans une classe d’antan Samedi 3 décembre, 14h00 Musée des écoles

sur inscription téléphonique

Dictée du Certif à la plume et à l’encre violette Musée des écoles 2, rue Frédéric Mottez – Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Métro Mairie de Lille ou Grand Palais

03 20 52 33 15 https://www.facebook.com/Musée-des-Écoles-de-Lille-1725603311036664 Ancienne école Ruault/Récamier Venez vous asseoir sur les bancs usés des pupitres inclinés

et découvrir l’école d’autrefois. Vous saurez tout, tout, tout sur son fonctionnement. Cire et porte-plumes sont de rigueur. Le poêle ronronne au milieu de la classe. Venez déjouer les pièges de l’accord de participe passé : Dictée à la plume en s’amusant et quelques surprises ! (Gare au bonnet d’âne !) • Mini-exposition • Goûter à l’ancienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:00:00+01:00

2022-12-03T16:15:00+01:00 Guy Pioda

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée des écoles Adresse 2, rue Frédéric Mottez - Lille Lille-Centre Ville Lille Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Musée des écoles Lille Departement Nord

Musée des écoles Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Animation dans une classe d’antan Musée des écoles 2022-12-03 was last modified: by Animation dans une classe d’antan Musée des écoles Musée des écoles 3 décembre 2022 lille MUSEE DES ECOLES Lille

Lille Nord