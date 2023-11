Le week-end festif du Musée National des Douanes Musée des Douanes Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux.

Le week-end festif du Musée National des Douanes 2 et 3 décembre Musée des Douanes Tarifs : 4 € / 2 € / Gratuit pour tous le dimanche.

Avant de fermer pour des travaux de rénovation, le Musée national des Douanes organise un week-end plein de surprises : théâtre, visites flash, braderie, ateliers badges et maquillage, il y en aura pour tous les âges.

Programme

Braderie boutique – tout le week-end de 10h à 18h

Braderie sur plusieurs articles de la boutique du musée avant fermeture pour travaux.

Spectacle : Compagnie de l’arbre à vache – le samedi 2 décembre 14h et 16h30

« Bob, Transports en tout genre », spectacle sans paroles alliant clown, improvisation et magie, entre poésie et humour noir. Un livreur attend devant une porte avec des cartons, personne ne répond’ et le public est là.

Visite flash – le dimanche 3 décembre – toutes les 30 minutes à partir de 10h30

Une dernière visite avant travaux ainsi qu’une présentation du nouveau parcours avec plans et photos.

Atelier maquillage : Makeup kids – le samedi 2 décembre de 14h30 à 17h30

Les petits et les plus grands sont invités à se faire maquiller à l’effigie de notre mascotte Newton.

Atelier badge – tout le week-end de 10h à 18h

Réalise ton propre badge à partir de visuels de notre mascotte Newton.

Musée des Douanes Place de la Bourse, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

